Объем ввоза цветов в Петербург и Ленобласть вырос в 1,2 раза

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область с начала года доставили 538,2 млн цветов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 1,2 раза, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Два региона приняли в августе 3,4 млн штук цветов. Намного больше перевезли через границу России в Псковской области — 54,7 млн штук. Из Эквадора, Колумбии, Кении, Израиля, Италии и других стран доставили розы, гвоздики, альстромерии, хризантемы, герберы, лилии, гипсофилы, гладиолусы и эустомы.

Заражение цветов выявили в 1082 случаях в ходе карантинного фитосанитарного контроля. Партии, не допущенные к ввозу, были уничтожены.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что четыре партии цитрусовых из ЮАР не пустили в Петербург из-за мухи-горбатки.

Татьяна Титаева