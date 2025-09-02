ЧелГУ получит 280 млн рублей на развитие центра инженерных разработок

Проект Челябинского государственного университета по развитию центра инженерных разработок «Опытные технологии: материалы, конструкции и комплектующие» получил грант Министерства промышленности и торговли РФ. За два года вуз получит 280,7 млн руб., сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Центр на базе ЧелГУ открыли в 2024 году. Там разрабатывают критически важные комплектующие машиностроения, станкостроения, а также транспортного, нефтегазового, сельскохозяйственного назначения, производство которых на территории страны ограничено или отсутствует. Ученые выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, комплексно испытывают заготовки на всех стадиях проекта для подтверждения характеристик, изготавливают узлы или изделия и занимаются реверс-инжинирингом (исследование готового устройства для понимания принципа его работы, — прим. «Ъ-Южный Урал»).

Субсидия предполагает финансирование из федерального бюджета с привлечением внебюджетных средств в размере 70 млн руб. Средства направят на закупку оборудования и комплектующих, развитие кадрового потенциала и разработку новых технологических решений в области машиностроения и других областей промышленности.

Виталина Ярховска