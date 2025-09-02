Деловые туристы спускаются с небес

Бюджеты деловых поездок остались прежними, но некоторым командированным пришлось пересесть на поезд или автобус. Сервисы по организации бизнес-путешествий связывают это с частыми ограничениями на работу аэропортов и оптимизацией расходов компаний. Собеседники “Ъ FM” говорят, что логистика с использованием наземного транспорта обходится дешевле и позволяет успевать на запланированные мероприятия. При этом расходы сокращают в основном за счет стоимости размещений. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Росавиации, за последние четыре месяца в планы деловых путешественников чаще всего коррективы вносили аэропорты Калуги, Саратова и столичный Домодедово. На этом фоне спрос на железнодорожные поездки для командированных, по подсчетам OneTwoTrip, вырос в полтора раза. Вдвое увеличилось число автобусных туров, однако на общий бюджет это практически не повлияло, отметил руководитель сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков: «По нашим цифрам мы не увидели изменения среднего чека на командировки. Сложно говорить о том, что суммы каким-то образом сильно меняются. Динамика не похожа на тенденции прошлых лет. Предполагаем, что это связано с закрытием аэропортов».

По данным OneTwoTrip, средняя стоимость деловой поездки по стране в летний период составила почти 40 тыс. руб., за границу — 115 тыс. руб. Пиками наземных поездок стали несколько дней в июне и июле. Размещает своих сотрудников бизнес в трех- и четырехзвездных гостиницах. На железную дорогу приходится около 46% командировок, рассказала управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова: «В отдельные месяцы текущего года, особенно на фоне нестабильной обстановки в воздушном пространстве, интерес к железнодорожному транспорту действительно возрастал, вплоть до 20% относительно обычного уровня. Фиксировался рост возвратов и обменов авиабилетов, что, в общем-то, логично. Бизнес-путешественник все равно должен добраться до того места назначения, неважно, каким видом транспорта».

Общее число бизнес-путешествий идет вниз, заметила директор по маркетингу платформы для организации командировок «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая: «Такие поездки минувшим летом обходились в 77 тыс. руб. Фиксируем снижение количества командировок на 7% к июню-августу 2024-го.

Все это продолжает тренд замедления рынка делового туризма. Среди самых популярных российских городов для бизнес-путешествий — Тюмень, Уфа, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск и Астрахань».

Уложиться в заранее запланированные бюджеты компаниям удается за счет отказа от трат, прежде не вызывавших вопросов, пояснил генеральный директор агентства деловых путешествий Fly2Fly Александр Ильин: «Варианты для экономии, конечно, существуют. Можно выбирать ночные перелеты и перевозчиков вроде Utair, он подешевле, или ту же "Победу"».

Не расстроить бухгалтерию позволит и своевременная логистика поездок, уверен основатель компании «Технологии развития» Сергей Ситников: «Мы стараемся бронировать определенный объем, лимит мест на даты проведения мероприятий. Ведь если делать это в соответствии с подтверждением, которое приходит, скажем, от того же ВЭФа за две недели до события, то есть риск столкнуться со цифрами, кратно превышающими стоимость размещения в обычный период. Если заняться этим хотя бы за четыре-шесть месяцев, то гораздо проще отказаться от такого заказа и даже нести связанные с этим потери, чем действовать под даты проведения мероприятия».

Кроме того, компаниям приходится даже частично перейти на автомобильный транспорт и нанять штат водителей, продолжил Сергей Ситников: «В ряде ситуаций, например, железнодорожная логистика показывает большую стоимость в расчете на 100 преодолеваемых километров, нежели авто плюс водитель. Попробуйте сегодня добраться до Краснодара или Ростова-на-Дону, посмотрите стоимость билета в РЖД и посчитайте оплату водителя и стоимость транспортных издержек. Получится более выгодно».

3 сентября стартует Восточный эконмический форум. По данным “Ъ”, размещение в эти даты во Владивостоке обходится в среднем в два-три раза дороже, чем обычно. По данным профильных сервисов, ночь обойдется в 10-15 тыс. руб.

Станислав Крючков