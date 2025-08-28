Командировки подселились во Владивосток

Средняя стоимость гостиничного бронирования на время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке за год выросла на 12%, до 14 тыс. руб. Размещение в эти даты в городе обходится в среднем в два-три раза дороже, чем в традиционный период. Это продиктовано растущим спросом со стороны не только деловых путешественников, но и классических туристов.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях Владивостока на период Восточного экономического форума составила 14 тыс. руб., прибавив 12% год к году, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». Для квартир и апартаментов показатель вырос на 9,5%, до 10,4 тыс. руб. за ночь. В «Островке» отмечают, что средняя стоимость бронирования в целом выросла на 12%, до 9,2 тыс. руб. Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин зафиксировал увеличение для жилья на 10% год к году, до 6,6 тыс. руб. за ночь.

ВЭФ — один из крупнейших экономических форумов России, его проводит фонд «Росконгресс». Мероприятие состоится 3–6 сентября, участие в нем подтвердили представители более чем 70 стран. В прошлом году на мероприятии было 7,1 тыс. делегатов из 75 государств. Количество участников выросло на 12,7% год к году.

Из-за ограниченного номерного фонда размещение во Владивостоке на даты форума традиционно обходится существенно дороже. Директор по закупкам Trivio Алексей Агеев говорит, что в период ВЭФ стандартный номер в отеле «четыре звезды» сейчас стоит 40 тыс. руб. в сутки, против 10 тыс. руб. в обычное время. В среднем цена, по его словам, увеличивается в два-три раза. Стоимость номеров в одной из пятизвездных гостиниц Владивостока, по оценкам платформы «Ракета», сейчас начинается от 180 тыс. руб. за ночь.

Цены на перелеты во Владивосток на даты ВЭФ за год также увеличились. Согласно «Яндекс Путешествиям», средняя стоимость авиабилетов из Москвы и обратно на даты форума в этом году — 42 тыс. руб. Год к году значение прибавило 40%. Хотя в «Ракете» указывают, что перелеты бизнес-класса, напротив, подешевели на 68%, до 149,8 тыс. руб.

Средняя стоимость поездок на ВЭФ сейчас растет в контексте увеличения интереса к мероприятию. Айрат Мусин говорит, что количество бронирований во Владивостоке на даты форума увеличилось на 10% год к году. Сервис «Островок Командировки» зафиксировал увеличение на 37% год к году. В «Яндекс Путешествиях» заметили существенно более выраженный прирост — на 60%. Но скачок, вероятно, во многом связан с развитием самого сервиса, в том числе вертикали апартаментов, на которую сейчас приходится 27% продаж на период форума. Руководитель сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастюков говорит, что объекты размещения без звезд в этом году сформировали 42% спроса на даты ВЭФ. Еще 36% бронирований обеспечили отели «три звезды», 21% — «четыре звезды».

Директор по маркетингу и коммуникациям платформы «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая обращает внимание на то, что выбор категории размещения для деловых туристов определяется травел-политикой компаний. «В некоторых организациях, например, запрещены пятизвездные отели или допустимы только для топ-менеджмента, в других — под запретом все гостиницы, что ниже "трех звезд"»,— говорит она.

В Trivio указывают, что ВЭФ посещают преимущественно представители нефтегазовых компаний, банковской сферы, производственных предприятий и IT-структур. Дарья Лукьянова-Зубрицкая добавляет, что интерес традиционно выше у структур, заинтересованных в продвижении своих услуг на азиатских рынках. Повышенную заинтересованность в этом году, по ее словам, проявляют предприятия медицинской и фармацевтической отраслей, медиаиндустрии и образовательные организации.

Айрат Мусин считает, что рост числа бронирований на 3–6 сентября объясняется не только проведением форума, но и увеличением туристической активности. «Спрос на Дальний Восток в целом в этом году вырос на 10–30% год к году, а Владивосток вошел в десятку наиболее популярных направлений по объему продаж на лето»,— говорит он. Согласно Росстату, в коллективных средствах размещения Дальневосточного федерального округа в январе—июне остановились 1,95 млн челочек. Год к году значение выросло на 7,3%. Доходы объектов увеличились на 15,3%, до 18,02 млрд руб.

Александра Мерцалова