Полсотни нарушений выявил Нижегородский водоканал в поисках неприятных запахов

Специалисты АО «Нижегородский водоканал» в июле-августе выявили 46 нарушений в работе крупных промышленных предприятий, сливающих стоки в городскую систему водоотведения. Эти проверки были частью усилий по борьбе с неприятными запахами, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Ежедневно 239 крупных организаций города сливают в систему водоотведения более 30 кубометров стоков. Эти компании регулярно проверяют, не менее раза в месяц там берут пробы воды и воздуха. По итогам июля нарушителям начислили плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере 74 млн руб. Деньги потратят на ремонт системы водоотведения.

«Упомянутые предприятия не только нарушители закона, но и вероятные источники неприятных запахов, которые беспокоят граждан. Вещества, которые сбрасываются в канализацию вне нормативов, создают избыточные газы, переполняют коллекторы и портят воздух», — считает исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов.

Как писал «Ъ-Приволжье», жители разных районов Нижнего Новгорода регулярно жалуются на запах канализации. Часть из них уверена: он исходит от Нижегородской станции аэрации. Росприроднадзор проверил предприятие и выявил превышение нормативов по сероводороду в 11 раз. Власти же считают, что источников запаха несколько. В середине июля муниципалитет и «Нижегородский водоканал» создали программу по борьбе с неприятными запахами.

Елена Ковалева