В Челябинске спрос на услуги риелторов вырос на 26%

Летом 2025 года спрос на услуги риелторов в Челябинске вырос на 26% по сравнению с весной. В целом по России люди стали искать специалистов по сделкам с недвижимостью на 9% чаще, сообщает «Авито Услуги».

Значительный рост спроса на услуги риелторов в Челябинске авторы исследования связывают с оживлением на рынке недвижимости. В целом горожане во время отпусков активнее решают жилищные вопросы, желая завершить сделки до начала активного бизнес-сезона. Соответственно в это время растет спрос на риелторов, которые помогают провести операции быстрее и безопаснее.

Предложение услуг риелторов в целом по стране летом по сравнению с весной увеличилось на 5%.