В Челябинске 13 сентября откроют ярмарку для садоводов
В Челябинске с 13 сентября начнет работать осенняя ярмарка для садоводов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Ее разместят на улице Прибрежной в поселке Шершни до 11 декабря.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
На ярмарке предложат широкий выбор товаров для садоводства и цветоводства, включая посадочные материалы, декоративные деревья и кустарники, цветы и садовые инструменты. Также будут представлены строительные материалы и продукция местных фермеров и частных производителей, включая выпечку и кондитерские изделия.
Для продажи товаров организуют 30 мест.