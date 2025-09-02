На «Уральских локомотивах» начали сварку первого кузова для поезда ВСМ

На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области запущена сварка первого кузова поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

Первый головной состав планируют изготовить к 2027 году и отправить на испытания.

Зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев по телемосту дал старт сварке первого шва, передает «Интерфакс». Господин Савельев сообщил, что к концу 2028 года «на маршруте будет эксплуатироваться 28 поездов». К 2030 году «поэтапно увеличим количество до 43 поездов».

Кузов будет выполнен из экструдированного алюминиевого профиля. По проекту поезд «Белый кречет» сможет развивать скорость до 400 км/ч, что позволит сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут.

Проект ВСМ предусматривает в перспективе внедрение беспилотных поездов с использованием искусственного интеллекта. Ввод в эксплуатацию магистрали Москва—Санкт-Петербург назначен на апрель 2028 года.