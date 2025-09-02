В Ростовской области на 32% выросло количество вариантов подработки в общепите

Количество предложений подработки в сфере общественного питания в Ростовской области летом выросло на 32% в сравнении с предыдущим годом. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба «Авито».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что временная занятость традиционно пользуется спросом, так как позволяет зачастую выходить на смену без опыта или совмещать ее с учебой или основной работой. К тому же летом интерес к работе в общепите усиливается за счет сезонного фактора — в этот период предприниматели чаще открывают дополнительные смены, чтобы справляться с ростом потока гостей и поддерживать стабильное качество обслуживания.

В Ростовской области на 13% чаще заказчики стали предлагать подработку поварам, где средний доход составил почти 36,5 тыс. руб./мес. при неполной занятости. Среди соискателей наибольшую активность демонстрируют бариста (+51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Самыми высокооплачиваемыми позициями в общепите летом оказались официанты. В среднем их вознаграждение составляло порядка 58 тыс. руб./мес. при частичной занятости.

Константин Соловьев