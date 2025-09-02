Школы Удмуртии перейдут на новый мессенджер Мax с сентября

С сентября в образовательных организациях Удмуртии начнется внедрение национального мессенджера Мax, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Платформа «Сферум», которая использовалась для этих целей ранее, останется доступной, однако все организации и чаты будут автоматически перенесены в Мax. Мессенджер сохранит основные функции «Сферума», включая связь с электронными дневниками и доступ к интерактивной доске. Педагоги получат расширенный функционал. Миграция организаций будет происходить поэтапно после 15 сентября.

Напомним, с начала августа госучреждения Удмуртии также начали переводить внутренние коммуникации на национальный мессенджер Max. По словам министра цифрового развития республики Михаила Фоминова, это делается для обеспечения надежного хранения и передачи данных. В ЦУР заявляют о безопасности информации о пользователях. Эксперты считают, что главными сложностями при внедрении Мах станут завоевание доверия пользователей и противодействие хакерским атакам. Глава Удмуртии Александр Бречалов и правительство региона завели каналы в мессенджере.

