Киберполиция перечислила пять правил защиты от мошенников

Профильное управление МВД по борьбе с киберпреступлениями опубликовало список из пяти правил, которые могут помочь россиянам не стать жертвами мошенников.

Первое правило — тренировать насмотренность. Чем больше человек знает о схемах обмана, тем проще их распознать. Подписка на официальные ресурсы о безопасности формирует так называемый «цифровой иммунитет».

Второе правило — при подозрительных звонках и сообщениях диалог нужно прерывать. Также рекомендуется не перезванивать по номерам из СМС, а связываться только через официальные контакты, опубликованные на сайтах компаний и организаций.

Третье правило — делать паузы: при получении тревожного сообщения или заманчивого предложения нужно взять время на обдумывание.

Четвертое — применять технические средства защиты: подключать антифрод-сервисы, активировать двухфакторную аутентификацию и своевременно обновлять приложения. Как отметили специалисты, «технический щит не заменяет здравый смысл, но усиливает его».

Пятое правило связано с внимательностью к эмоциям, поскольку мошенники часто используют страх и жадность для захвата внимания жертвы.

С 1 сентября в России вступили в силу новые меры защиты от кибермошенничества. Среди них — механизм самозапрета на оформление сим-карт, который гражданин может установить через портал «Госуслуги» или МФЦ.

