«АМТ-Групп» оспорило отказ от договора о строительстве школы в Дзержинске

Новосибирская компания «Амт-Групп» обратилась в арбитражный суд с иском к областному концессионеру, обжалуя законность расторжения с ней договора по строительству новой школы в Дзержинске на улице Клюквина на 1100 мест. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», Корпорация развития Нижегородской области в одностороннем порядке отказалась от услуг генподрядчика «АМТ-Групп», в срок не сдавшего две концессионные школы в регионе. Концессионер пообещал самостоятельно сдать их в эксплуатацию, считая реальным завершить работы до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пока отстраненный от проекта генподрядчик добился судебного запрета на истребование концессионером денег по банковской гарантии. «ООО “АMT-Групп” считает, что в случае непринятия обеспечительных мер заказчик сможет нивелировать результат выполненных истцом работ. Также выполнение другим подрядчиком работ по завершению строительства объекта до принятия решения по настоящему делу приведет к невозможности определить, в том числе экспертным путем, объем работ, фактически выполненных истцом до расторжения ответчиком в одностороннем порядке договора генерального подряда», — указал суд мотивировку запрета на вскрытие банковской гарантии.

Таким образом, до завершения судебного разбирательства Корпорация развития Нижегородской области не сможет получить банковские средства, обеспечивавшие исполнение договора по строительству школы в Дзержинске.

Иван Сергеев