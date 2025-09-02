Журналиста из Челябинской области включили в список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста из Челябинской области Евгения Кротенко (признан иноагентом). Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

По данным Минюста РФ, Евгений Кротенко (признан иноагентом) распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе страны. «Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента»,— говорится в сообщении министерства.

Евгений Кротенко (признан иноагентом) является руководителем издания «Русская пресса». Он родился в Троицке. Сейчас живет за пределами России.