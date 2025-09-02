Ижевск вошел в топ-5 городов по росту цен на вторичном рынке жилья

По итогам августа цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке Ижевска выросла на 1,29%, достигнув 100,8 тыс. руб, пишет «РБК». Это один из самых высоких показателей в России: по приросту столица Удмуртии уступает лишь Курску (+2,68%), Челябинску (+1,97%), Твери (+1,38%) и Санкт-Петербургу (+1,32%).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В то же время, в 20 из 50 исследуемых городов цены на вторичное жилье снизились. Наибольшее падение цен зафиксировано в Хабаровске — на 1,43%, до 132,5 тыс. руб. за кв. м.

Напомним, средняя цена 1 кв. м в новостройках Удмуртии увеличилась на 2,9% во втором квартале, до 117,1 тыс. руб. По этому показателю республика заняла восьмое место в ПФО