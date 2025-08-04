На 2,9% поднялась средняя цена «квадрата» в новостройках Удмуртии во 2-ом квартале

Средняя цена одного кв. м в новостройках Удмуртии увеличилась на на 2,9% во втором квартале 2025 года, составив 117,1 тыс. руб., сообщает пресс-служба Удмуртстата. Это позволило республике занять восьмое место среди субъектов ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя цена за один кв. м на вторичном рынке жилья в регионе возросла на 1,3%, достигнув 89,9 тыс. руб. Этот показатель ставит регион на седьмое место в ПФО.

Лидером по ценам в округе остается Татарстан с показателем 193,4 тыс. руб. за кв. м на первичном рынке и 154,8 тыс. руб. на вторичном. В то же время, Оренбургская область демонстрирует самые низкие цены в обоих сегментах — 91,7 тыс. руб. на «первичке» и 81,3 тыс. руб. на вторичном рынке.