Устроивший стрельбу на «Василеостровской» петербуржец получил условный срок

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении жителя города Матвея Навоева, признанного виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после стрельбы из ракетницы на станции метро «Василеостровская».

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что вечером 22 марта Навоев, находясь в вестибюле «Василеостровской», угрожал прохожим сигнальным пусковым устройством ПУ-3 «Сигнал охотника» и произвел из ракетницы не менее двух выстрелов по направлению дверей вагона электропоезда.

Навоев вину признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что фигуранту дела 19 лет, он нигде не работает. Стрельбу на станции «Василеостровская» он устроил после конфликта с пассажирами.

Андрей Цедрик