Полиция возбудила дело после стрельбы из ракетницы на станции «Василеостровская»

Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) после стрельбы из ракетницы на платформе станции метро «Василеостровская», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился около одиннадцати часов вечера 22 марта. После конфликта с одним из пассажиров 19-летний неработающий житель Петроградского района выстрелил в закрывающуюся дверь вагона из пускового устройства «Сигнал охотника».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас он находится в спецприемнике.

Андрей Маркелов