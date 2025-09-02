Умер актер и сценарист фильмов ужасов Скотт Шпигель

В США возрасте 67 лет умер актер Скотт Шпигель, известный по проектам в жанре хоррор. О его смерти сообщил специалист по спецэффектам Роберт Курцман, пишет TMZ. Причина смерти артиста не раскрывается.

Скотт Шпигель стал заметной фигурой в жанре хоррор-фильмов и сфере независимого кино, тесно сотрудничал со своим школьным другом, режиссером Сэмом Рэйми. Вместе они создали сценарий фильма «Зловещие мертвецы 2». За годы карьеры Скотт Шпигель также опробовал профессии режиссера, монтажера, гримера.

В фильмографии Скотта Шпигеля — более 60 проектов. В том числе фильмы «Человек-паук» (первая и вторая части), «Быстрый и мертвый», «Затащи меня в Ад», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Человек тьмы». Он продюсировал серию фильмов «Хостел» и снял сиквел «От заката до рассвета».