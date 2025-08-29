Нижегородская мэрия намерена привлечь кредитные линии еще на 3 млрд рублей

Департамент экономического развития и инвестиций в конце августа 2025 года объявил аукционы на привлечение кредитных линий в общей сложности на 3 млрд руб. Всего на сайте госзакупок объявлено шесть аукционов.

Три закупки предусматривают возобновляемые кредитные линии сроком 270 дней, еще три — невозобновляемые кредитные линии на 180 дней. Лимит по всем кредитам составит 500 тыс. руб., ставка — плавающая: ключевая ставка ЦБ плюс 3,5% (на дату объявления закупки общая ставка по кредиту составляет 21,5%).

Начальная стоимость (проценты по кредитам) первых трех лотов составляет 79,5 млн руб., еще трех — 53 млн руб. Если город выберет все средства по этим кредитным линиям, расходы на уплату процентов (по начальной стоимости контрактов) превысят 397 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте Нижний Новгород привлек 6 млрд рублей кредитов в двух банках.

Галина Шамберина