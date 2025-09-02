Из Челябинской области в Таджикистан пытались незаконно вывезти тракторы

Сотрудники Челябинской таможни задержали на границе четыре трактора, которые незаконно пытались вывезти в Таджикистан. В отношении перевозчика возбуждено административное дело. Материалы по одной машине направлены в органы внутренних дел для принятия решения по компетенции, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Четыре колесных трактора общим весом 15 т задержали на пункте пропуска Бугрстое в Троицке. Водитель большегруза не смог представить обязательные для перемещения сельскохозяйственной техники через границу сертификат о происхождении товара или разрешение от Министерства сельского хозяйства России. По словам перевозчика, тракторы он приобрел для собственных нужд и сельхозработ в Таджикистане.

Тракторы включены в перечень отдельных видов товаров, на которые распространяется временны запрет на вывоз из страны, действующий с марта 2022 года.

В отношении перевозчика возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ). Нарушителю предъявлен штраф с возможной конфискацией товара. Один из четырех тракторов проверят сотрудники органов внутренних дел.