«Сократу» припомнили налоги

Воронежский арбитраж начал производство по банкротному иску ФНС к основному юрлицу дилерской группы «Мотор ленд» ООО «Сократ». Сумма требований налоговиков составляет 695 млн руб. Глава «Мотор ленда» Евгений Катюшкин, в отношении которого возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов, предпочитает не комментировать иск. Эксперты считают неизбежным введение банкротства в отношении «Сократа», отмечая, что господин Катюшкин может лишь попытаться уйти от привлечения к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск от Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании банкротом основного юрлица местной дилерской группы «Мотор ленд» Евгения Катюшкина — ООО «Сократ», следует из судебной документации. Причиной заявления стала задолженность компании в 695 млн руб. перед налоговой. Ее суть не раскрывается. Заседание суда назначено на 7 октября. С заявлением ФНС впервые обратилась в середине июня, однако суд оставил его без движения из-за отсутствия доказательств, которые бы подтверждали существование задолженности. Накануне принятия иска в деле был заменен судья. Светлана Мальцева, в отношении которой ВККС в июле согласовала возбуждение уголовного дела о взятке, передала процесс коллеге Ольге Гашниковой.

Параллельно в Коминтерновском райсуде Воронежа продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении директора и владельца «Мотор ленда» Евгения Катюшкина об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Оно было возбуждено вскоре после того, как в 2020 году оперативники выявили серую схему и провели обыски в трех салонах «Мотор ленда».

Следствие считает, что в 2019 и 2020 годах «Мотор ленд» мог работать по серым схемам с помощью «бумажного НДС», полученного по якобы фиктивным сделкам на 2 млрд руб., из-за которых бюджет за два года недополучил более 300 млн руб.

Деньги, которые удавалось сэкономить за счет неуплаты налогов, предприниматель направлял на развитие бизнеса «Мотор ленда». В деле был второй обвиняемый — брат господина Катюшкина Григорий, выступавший совладельцем «Сократа». В ходе расследования он скончался из-за проблем со здоровьем.

Расследование по делу завершилось в январе 2022 года, после чего оно было передано в Коминтерновский райсуд. Из картотеки суда следует, что рассмотрение дела неоднократно откладывалось — последний раз в конце июня из-за болезни судьи. На последнем заседании 14 августа судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, но по состоянию на вечер 15 августа приговор вынесен не был.

Глава «Мотор ленда» Евгений Катюшкин не пожелал комментировать иск от ФНС в телефонном разговоре с «Ъ-Черноземье»: «Использовать мои персональные данные в виде номера телефона незаконно». В управлении ФНС по Воронежской области подтвердили «Ъ-Черноземье», что обратились в суд из-за наличия задолженности ООО «Сократ» перед налоговым органом, но не пояснили, как она образовалась, сославшись на налоговую тайну.

По данным Rusprofile, ООО «Сократ» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Руководит обществом Евгений Катюшкин, который владеет 51% доли общества. Остальные доли принадлежат Елене Волковой (39,2%) и Юлии Катюшкиной (9,8%). В 2024 году выручка общества составила 35 млн руб., чистый убыток — 691 млн руб.

На официальных сайтах «Мотор ленда» указано, что компания является официальным дилером брендов Kia, Haval, Geely, Jetour, Belgee, Knewstar, Jaecoo и Omoda. Два автосалона ГК зарегистрированы на питерское ООО «Сократ СПБ», а шесть других — на воронежские ООО «Автопроект» и ООО «Воронежтрансбизнес». Все компании принадлежат закрытому паевому инвестиционному фонду «Автофонд», управляемому московским ООО УК «Инсайт Кэпитал» Олега Седляра. Совокупная выручка обществ в 2024 году составила 8,3 млрд руб., а чистая прибыль — 2,4 млн руб.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников считает, что вероятность введения процедуры банкротства в отношении ООО «Сократ» «является стопроцентной»: «Из отчетности компании следует, что реальные ее активы составляют около 100 млн руб.

Препятствовать введению банкротства, перехвату управления процедурой с таким огромным долгом "Сократ" не сможет. Банкротство будет идти по сценарию ФНС. Единственное, за что могут побороться собственники, директор, бенефициары "Сократа",— это попытаться уйти от субсидиарной ответственности».

Господин Валежников также обращает внимание на то, что начисление налогов «Сократа» произведено в 2017–2019 годах, что «совпадает с периодом возникновения проблем у владельца "Мотор ленда"».

Адвокат и партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев отмечает, что, если решение налогового органа не обжалуется и вступило в законную силу, «суд введет процедуру банкротства — наблюдение». «Наличие уголовного дела у руководителя в таких случаях не редкость: ФНС инициирует возбуждение уголовного дела в отношении директора при достижении определенной суммы недоимки»,— поясняет юрист.

