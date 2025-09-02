Доходы бюджета Санкт-Петербурга с начала этого года составили 906,3 млрд рублей

По состоянию на 1 сентября текущего года в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в размере 906,3 млрд рублей, что составляет 68,2% от годового плана. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы составили 882,3 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Темп роста доходов относительно аналогичного периода 2024 года составляет 106,9%, отметил чиновник. При этом 70,2% или 619,4 млрд рублей сформированы за счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций.

Господин Корабельников также уточнил, что рост поступлений наблюдается по следующим доходным источникам: имущественные налоги (112,5% — 63,2 млрд руб.), акцизы (112,2% — 31,3 млрд руб.), доходы от специальных налоговых режимов для малого бизнеса (111,4% — 86,2 млрд руб.), налог на доходы физлиц (110,1% — 369,8 млрд руб.), налог на прибыль организаций (103,4% — 249,6 млрд руб.).

Расходы бюджета за январь-август составили 851,9 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по расчетам Смольного, собственные доходы Санкт-Петербурга в текущем году составят 1,352 трлн рублей, что на 3,9% больше, чем в утвержденном осенью законе о бюджете — 1,302 трлн руб. Такие прогнозы в ходе «нулевых чтений» в Заксобрании озвучила председатель комитета финансов Светлана Енилина.

Андрей Цедрик