Театр музкомедии в Екатеринбурге закроется на ремонт на 14 месяцев

Свердловский театр музыкальной комедии в мае 2026 года закроется на ремонт верхней механики сцены. Об этом на пресс-конференции сообщил директор театра Ян Смоленцев.

«Это довольно трудоемкая и большая задача, поскольку ремонт будет проводиться на протяжении 14 месяцев. Мы получили положительное заключение экспертизы о ремонте и спланировали сезон так, чтобы мы могли закрыть его в мае и выйти в сентябре 2027 года»,— пояснил господин Смоленцев. Он уточнил, что механику не обновляли с 1963 года.

На время ремонта театр расположится на сцене гастрольного театра УГМК в Верхней Пышме. Пока его достраивают, ожидается, что работы завершат к концу 2026 года. «Есть свои сложности, такие как световое и звуковое оборудование. Мы музыкальный театр, и без хорошего оборудования не получится показать наши спектакли на таком же уровне»,— пояснил Ян Смоленцев.

Здание Театра музыкальной комедии было построено в 1915 году и является объектом культурного наследия в стиле модерн. Для ремонта необходимо будет разобрать часть перекрытий здания. Большая сцена позволяет вместить 640 зрителей.

Анна Капустина