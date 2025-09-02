Низкая рождаемость спровоцировала закрытие школ в Греции

Министерство образовании Греции объявило, что в этом учебном году не будет работать 721 школа, это 5% от общего числа школ страны. Как сообщает издание Kathimerini, причина этого в том, что в классах не набирается достаточное количество учащихся из-за низкой рождаемости.

В Греции коэффициент фертильности, то есть число живых младенцев на одну женщину за ее репродуктивный период, является одним из самых низких в ЕС — 1,3. Это ведет к сокращению в том числе количества школьников. По действующим правилам в школе должно быть не менее 15 учеников.

Наиболее остро проблема нехватки учеников затрагивает начальные школы, причем не только в отдаленных деревнях или на островах, но и в крупных городах, включая Афины. По оценкам Министерства образования, общее количество школьников в 2025/26 учебном году составит 1,21 млн человек. Это более чем на 150 тыс. человек меньше, чем в 2018/19 учебном году, и является рекордно низким показателем для страны.

Алена Миклашевская