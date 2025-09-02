В Ростовской области увеличили пособие для беременных студенток

В Ростовской области с 1 сентября действуют новые правила расчета пособий для беременных студенток. Теперь пособие рассчитывают исходя из величины прожиточного минимума в регионе. Об этом сообщили в Фонде пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области.

Новые правила распространяются на студенток очной формы обучения в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Выплата производится за весь период отпуска (140 календарных дней) по беременности и родах. При многоплодной беременности или осложненных родах срок увеличивается до 84–110 дней.

В 2025 году прожиточный минимум в Ростовской области составляет 18169 руб. По новой формуле пособие рассчитывается как сумма прожиточного минимума за месяц, деленная на тридцать дней, умноженная на 140 дней отпуска.

Мария Хоперская