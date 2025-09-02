Приговор сооснователю «Смысловых галлюцинаций» оставили без изменений

Свердловский областной суд подтвердил приговор одному из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину, осужденному по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. Музыкант получил три года колонии общего режима с дополнительным ограничением свободы на один год.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в квартире в Екатеринбурге. По версии следствия, между Владимиром Бурдиным и еще одним участником застолья возникла ссора и потасовка, в какой-то момент музыкант ударил оппонента ножом в живот. Очевидцы вмешались, вызвали скорую помощь и полицию, пострадавшего госпитализировали.

Изначально приговор районного суда Екатеринбурга был обжалован прокурором, который требовал четыре года заключения. Также апелляцию подавала сторона защиты. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений — приговор вступил в силу.

