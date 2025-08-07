Власти Ленобласти запретили возводить на участке в Мурино дома с яркими фасадами

Квартал на углу Графской улицы и улицы Шувалово в Мурино запретили застраивать «яркими» жилыми комплексами. Соответствующие правила, касающиеся землепользования, утвердил строительный блок правительства Ленобласти 7 августа.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Чиновники настаивают на том, чтобы цветовые решения новостроек были спокойными, в диапазоне от светло-бежевого и песочно-розового до графитового и терракотового. Яркие цвета допустимы не более чем на 30% фасада и только в пределах утвержденных палитр.

«Исключено применение профлиста, дешевого сайдинга, пенополистирольного декора и белых ПВХ-окон в бюджетных объектах — чтобы сохранить целостный и выразительный облик застройки»,— говорится в сообщении.

Андрей Маркелов