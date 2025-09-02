Невосполнимая трата

В ночь на 2 сентября в ведущих европейских футбольных лигах закрылось летнее трансферное окно. Вне конкуренции по затратам на приобретение новых игроков, как всегда, была Английская премьер-лига. Английские команды в этот раз не просто остались первыми, а побили собственный же рекорд, превысив отметку в 3 млрд фунтов, израсходованных на усиление. Это превышает расходы других лиг «большой пятерки» — испанской, итальянской, немецкой и французской, вместе взятых.

Фото: Lee Smith / Reuters Одним из самых дорогих приобретений летнего трансферного окна стала покупка «Ливерпулем» у леверкузенского «Байера» Флориана Вирца за сумму более 100 млн фунтов

Главное событие летней трансферной кампании, закрывшейся в ведущих европейских лигах в ночь на 2 сентября, определить просто. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) улучшили собственный рекорд по расходам на приобретение новых игроков за одно окно. За лето, согласно подсчетам Deloitte, они потратили на усиление 3,08 млрд фунтов (примерно €3,54 млрд). Это на 650 млн фунтов (€747 млн) больше, чем предыдущее достижение, установленное летом 2023 года. К тому же впервые в истории доля расходов команд АПЛ оказалась больше, чем у других лиг, которые принято включать в «большую пятерку» — испанской, итальянской, немецкой и французской, вместе взятых. Она составила 51,3% (см. рисунок).

На самом деле рекорд лета 2023 года был побит еще за полторы недели до закрытия трансферного окна. Уже тогда суммарные планируемые (с учетом почти согласованных трансферов) траты команд достигли 2,37 млрд фунтов (€2,72 млрд). А за несколько дней до закрытия окна был перекрыт и сезонный, за два окна, рекорд — за два года английские команды потратили 2,7 млрд фунтов в сумме за зиму и лето.

Вопрос был лишь в том, сумеет ли лига достичь красивой отметки в 3 млрд фунтов.

Добраться до нее удалось во многом за счет активности «Ливерпуля», который, в отличие от лета 2024 года, когда клуб свел к минимуму активность на трансферном рынке (ливерпульцы осуществили две продажи и две покупки, причем по их итогам остались еще и в плюсе), широко раскрыл кошелек и осуществил несколько крупных трансферов. У леверкузенского «Байера» за 109 млн фунтов (€125 млн) был куплен Флориан Вирц, у франкфуртского «Айнтрахта» за 83 млн фунтов (€95 млн) — Юго Экитике. Контрольный выстрел ливерпульцы осуществили в последний день работы трансферного окна, закрыв трудную сделку по приобретению у «Ньюкасла» Александра Исака за 130 млн фунтов (€150 млн): игрок хотел уйти, команда не хотела его отпускать. Она стала рекордной для английского футбола и третьей, если считать бонусы, по стоимости в истории футбола вообще. Покупка Исака довела суммарные расходы «Ливерпуля» за лето до умопомрачительных 415 млн фунтов (€477 млн). Это тоже рекорд по расходам одной команды на усиление за трансферное окно (прежний — 400 млн фунтов (€460 млн) — был установлен летом 2023 года «Челси»).

При этом внушительные траты могут себе позволить не только топ-клубы, но и английские аутсайдеры вроде «Сандерленда»: в топ-10 по затратам на усиление состава этим летом оказалось девять английских клубов (см. справку). А чтобы понять масштаб расходов, можно отметить, что стоимость всех футболистов, скажем, Российской премьер-лиги (РПЛ), по оценке Transfermarkt, едва превышает €954 млн.

Чистые расходы «Ливерпуля» (превышение суммы покупок над суммой продаж) составили внушительные 228 млн фунтов (€262 млн). Но, что интересно, это не самый крупный показатель. «Арсенал», который продал игроков только на 9 млн фунтов (€10,3 млн), а купил на 255 млн фунтов (€293 млн), потратил нетто 246 млн фунтов (€283 млн). У лондонцев не было никаких сверхдорогих по нынешним стандартам сделок: кассу сделали два 70-миллионных приобретения — Мартина Субименди и Эберечи Эзе. То есть снова рекорд.

Таких чистых трат за трансферное окно не показывала ни одна команда. Удивительно, но и в том, что касается объема средств, вырученных от работы на трансферном рынке, в лидерах оказался клуб АПЛ — «Челси». Лондонцы, которым ввиду чрезмерных расходов в предыдущие сезоны нужно было уложиться в нормативы Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA), требующего от команд придерживаться политики безубыточности, купили игроков на 285 млн фунтов (€327 млн), а продали на 288 млн фунтов (€331 млн). «Челси» оказался единственной из топовых английских команд, отработавших трансферное окно в плюс.

Баланс расходов/доходов английских клубов за летнее трансферное окно составил €1,4 млрд. Согласно подсчетам портала FootballTransfers.com, на которые ссылается BBC, показатели других лиг из топ-5 куда скромнее. Так, чистые расходы итальянского высшего дивизиона составили €90 млн, испанского — €40 млн, а немецкий и французский и вовсе оказались в плюсе — на €180 млн и €305 млн соответственно.

«Очередной рекорд АПЛ является свидетельством того, что команды не намерены снижать активность в процессе усиления составов,— отметил ведущий эксперт Deloitte Sports Business Group Тим Бридж.— Несмотря на усилия регуляторов, стремящихся снизить остроту гонки за талантами, клубы будут и далее наращивать вложения в новых игроков. Другое дело, что командам не стоит увлекаться. Им нужно думать о балансе расходов и доходов».

С доходами у АПЛ, впрочем, все вроде бы в порядке. В этом сезоне вступили в силу новые телевизионные контракты, которые только с британского рынка за следующие четыре года принесут лиге 6,7 млрд фунтов (€7,7 млрд).

Формально это чрезвычайно заметный рост по сравнению с прежним, истекшим по завершении прошлого сезона, соглашением (оно предусматривало выплату 4,9 млрд фунтов (€5,6 млрд) за три года). Однако, если учесть более длительный срок действия контракта, получится, что рост поступлений составит всего 3%. Иными словами, потолка на родном телевизионном рынке АПЛ уже достигла. Но есть и рынок международный. Согласно планам лиги, о которых сообщает издание SportBusiness.com, в период с 2025 по 2028 год она планирует получить от реализации медийных прав в общей сложности 12,25 млрд фунтов (€14 млрд). Как видно, поступления из заграничных источников уже практически сравнялись с национальными. Хотя и экспансия на международные рынки не может быть бесконечной.

Александр Петров, Роман Левищев