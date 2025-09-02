Обвиняемые в попытке теракта в Ижевске подростки получили макет СВУ от ФСБ

Обвиняемые в попытке теракта на ижевском оборонном предприятии подростки получили макет самодельного взрывного устройства (СВУ) от УФСБ. Это произошло в рамках «оперативного эксперимента», который провели силовики, узнав о намерении несовершеннолетних. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Напомним, по уголовному делу о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК) проходят трое подростков 15, 16 и 17 лет. Следствие считает, что в августе они пытались заложить СВУ на проходной ИЭМЗ «Купол» по указанию украинских спецслужб. Несовершеннолетние были задержаны во время «закладки». Как установила ФСБ, подростки также расклеивали на административных зданиях и жилых домах листовки с призывами к прекращению спецоперации на Украине.

Фигуранты связались через Telegram с украинскими спецслужбами в июле. Свои действия подростки мотивировали желанием заработать. Следствие указывает, что двое из несовершеннолетних нигде не учатся и не работают, один состоит на профилактическом учете за «совершение общественно опасных деяний».

Индустриальный райсуд Ижевска отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца, до 19 октября. Несовершеннолетние, их защитники и законные представители просили избрать более мягкую меру пресечения (домашний арест). Верховный суд республики оставил в силе обжалованные адвокатами постановления. По статье о теракте предусмотрено до 20 лет лишения свободы.