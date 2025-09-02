Трое подростков арестованы по обвинению в попытке теракта на ижевском заводе ОПК

Обвиняемые в попытке теракта на оборонном предприятии в Ижевске подростки отправлены в СИЗО на два месяца, до 19 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии. Несовершеннолетние, их защитники и законные представители просили избрать более мягкую меру пресечения (домашний арест), однако Индустриальный райсуд города принял решение заключить обвиняемых под стражу. Верховный суд республики оставил в силе обжалованные адвокатами постановления.

Напомним, по уголовному делу о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК) проходят трое подростков 15, 16 и 17 лет. Следствие считает, что в августе они пытались заложить самодельное взрывное устройство, которое предварительно забрали из схрона по указанию спецслужб Украины, на проходной ИЭМЗ «Купол». Получив информацию о намерениях подростков, УФСБ провела «оперативный эксперимент»: обвиняемые получили макет самодельного взрывного устройства. Их задержали вместе с ним во время «закладки». Кроме того, несовершеннолетние расклеивали на административных зданиях и жилых домах листовки с призывами к прекращению спецоперации на Украине.

Следствие указывает, что двое из несовершеннолетних нигде не учатся и не работают, один состоит на профилактическом учете за «совершение общественно опасных деяний». Свои действия подростки мотивировали желанием заработать. С украинскими спецслужбами они связались через Telegram в июле. По статье о теракте предусмотрено до 20 лет лишения свободы.