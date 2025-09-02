Глава Башкирии высказался в поддержку арестованного гендиректора «Башспирта»

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заступился за арестованного генерального директора «Башспирта» Раифа Абдрахимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я, знаете, профессиональный юрист и всегда воздерживаюсь от каких-то оценок вещей, но я просто хочу сказать, когда я лично выгнал шайку во главе с Нугумановым (бывший генеральный директора компании Рауф Нугуманов, осужден за превышение должностных полномочий на пять лет условно) оттуда, которые практически предприятие подводили к банкротству, Раиф Рамазанович выполнил очень сложную работу, он предприятие вытащил, и сейчас по всем показателям мы одни из лучших в стране. Пятое место в стране занимаем по производству крепких алкогольных напитков. Чрезвычайный рост акцизов, показывают прибыль уже более 100 млн и так далее»,— отметил Радий Хабиров. Он добавил, что находится «в курсе сути обвинений», но, откровенно говоря, очень в них сомневается и готов выступить и ходатайствовать в его защиту, «чтобы его там не держали, как преступника какого-то чудовищного».

Радий Хабиров отметил, что преследовать человека, который вытащил предприятие после того, как «эта шайка наворочала дел», — «не очень понимаю, честно говоря, всех этих вещей».

Как сообщал «Ъ-Уфа», Раифу Абдрахимову инкриминируется превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По ходатайству следствия суд арестовал его до 30 сентября.

По версии следствия, Раиф Абдрахимов, вступив в должность, «не принял мер к расторжению заведомо экономически невыгодных договоров аренды двух нежилых помещений в городе Уфе, являющихся объектами культурного наследия». Ранее эти договоры были заключены прежним гендиректором компании Рауфом Нугумановым «без проведения конкурсных процедур и оценки экономической обоснованности». В результате с августа 2022 по декабрь 2024 года «Башспирт» понес убытки в размере более 103 млн руб., перечисленных арендодателям.

Майя Иванова