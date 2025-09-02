Вратарь Джанлуиджи Доннарумма перешел в «Манчестер Сити» из ПСЖ

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Сити», сообщила пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на пять лет.

«Я стал частью команды, которая полна талантами мирового уровня, которую возглавляет один из величайших тренеров в истории футбола — Пеп Гвардиола. Это клуб, за который мечтает выступать каждый футболист. Я много лет восхищался игрой ''Манчестер Сити'', поэтому для меня возможность представлять этот клуб — огромная честь и привилегия», — сказал 26-летний вратарь.

С 2021 года Джанлуиджи Доннарумма выступал за французский ПСЖ. Вместе с командой голкипер четырежды становился чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка страны, в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов. 12 августа он объявил об уходе из клуба. Также Доннарумма является чемпионом Европы 2021 года в составе сборной Италии.

Таисия Орлова