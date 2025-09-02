Цена нефти Brent превысила $69 за баррель впервые с 25 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре превысила $69 за баррель впервые с 25 августа 2025 года. По состоянию на 12:20 мск Brent дорожает на лондонской бирже ICE на 1,4%, до $69,15 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре вырос в цене на 1,6%, до $65,7 за баррель.

В августе нефть начала снижаться в цене на фоне решения восьми стран ОПЕК+ нарастить совокупную добычу нефти. Они решили увеличить ее в сентябре на 547 тыс. баррелей в сутки (б/c) с требуемого августовского уровня. Квота России на текущий месяц была повышена до 9,44 млн б/с относительно 9,34 млн б/с в августе. Аналитики считают сентябрь последним комфортным месяцем для увеличения добычи сырья, потому что осенью возможен спад потребления и переизбыток нефти на рынке.

