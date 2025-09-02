Жена Гиркина опровергла сообщения об ухудшении его самочувствия в колонии

Жена бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) Мирослава Регинская опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья мужа в колонии. Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что у осужденного начались приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка и начала отниматься рука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Госпожа Регинская указала, что пребывание в колонии влияет на здоровье Игоря Гиркина, но «критических изменений самочувствия, слава Богу, нет». По ее словам, у отставного офицера все еще наблюдаются проблемы с сердцем — сейчас защита пытается решить вопрос с проведением полного медицинского обследования. Кроме того, ему нужен стоматолог, но с этим «тоже возникли сложности».

«Речи об экстренной его госпитализации или критическом ухудшении здоровья нет. С какой целью зарекомендовавшие себя как ''желтые'' СМИ это пишут — мы не знаем»,— заключила Мирослава Регинская.

Игоря Гиркина в январе 2024 году приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили два поста в Telegram, касающиеся ситуации в Крыму и проблем, связанных с материально-техническим снабжением военнослужащих народной милиции ДНР. Игорь Стрелков отбывает наказание в ИК-5 в Кировской области, которая находится в ведении Кирово-Чепецкого суда. В ноябре его адвокат Александр Молохов заявлял о намерении добиваться перевода подзащитного из колонии общего режима в колонию-поселение.

Полина Мотызлевская