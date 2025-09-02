Обвиняемые в подготовке теракта в Ижевске подростки расклеивали листовки об СВО

ФСБ установила, что обвиняемые в подготовке теракта на ижевском оборонном предприятии подростки размещали на административных зданиях и жилых домах листовки с призывами к прекращению спецоперации на Украине. По данным ЦОС силового ведомства, это происходило в июле—августе по указанию украинских спецслужб за денежное вознаграждение.

Напомним, по уголовному делу о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК) проходят трое подростков 15, 16 и 17 лет. Следствие считает, что в августе они пытались заложить самодельное взрывное устройство, которое предварительно забрали из схрона по указанию спецслужб Украины, на проходной ИЭМЗ «Купол». Они были задержаны УФСБ во время этих действий.

Свои действия подростки мотивировали желанием заработать. С украинскими спецслужбами они связались через Telegram в июле. Несовершеннолетним была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По статье о теракте предусмотрено до 20 лет лишения свободы.