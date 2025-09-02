«Омичка» уступила клубу из КНДР на волейбольном турнире в Хабаровске

Сибирские клубы с разным успехом начали выступление в Кубке Сибири и Дальнего Востока среди женских волейбольных команд. Турнир стартовал 2 сентября в Хабаровске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

В матче открытия победитель этого турнира в прошлом году — «Омичка» — уступила команде из КНДР «4.25». После трех сетов омские волейболистки вели 2:1, но уступили четвертый (23:25), а затем и тай-брейк (12:15). Красноярский «Енисей», в свою очередь, обыграл со счетом 3:1 владивостокское «Динамо».

Как писал «Ъ-Сибирь», в числе участников турнира также «Сахалин (Южно-Сахалинск) и «Амурские тигрицы» (Хабаровск). Соревнования пройдут в один круг и завершатся 7 сентября.

Валерий Лавский