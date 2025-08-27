Сибирские волейболистки встретятся с командой из КНДР на турнире в Хабаровске

Команда из Северной Кореи «4.25» приглашена для участия в традиционном Кубке Сибири и Дальнего Востока среди женских волейбольных команд. Турнир состоится со 2 по 7 сентября в Хабаровске.

По данным министерства спорта Сахалинской области, «4.25» является базовым клубом сборной КНДР. В 2022-2024 годах он становился чемпионом страны. Ранее иностранные клубы в Кубке Сибири и Дальнего Востока не выступали.

Всего в круговом турнире примут участие шесть команд. В их числе два коллектива российской Суперлиги, представляющие регионы Сибирского федерального округа, — красноярский «Енисей» и омская «Омичка». «Омичка» выиграла Кубок в 2024 году.

Валерий Лавский