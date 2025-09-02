На Дону жительницу ДНР заподозрили в мошенничестве с путевками на 3 млн рублей

В отношении жительницы Донецка (ДНР) возбуждено 11 уголовных дел по 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ее подозревают в махинациях с туристическими путевками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники установили, что 27-летняя уроженка Донецкой области с января по июль 2025 года предложила одной из своих жертв приобрести тур через якобы действующее под ее управлением агентство. Согласившись, пострадавший перевел на расчетный счет более 866 тыс. руб. После этого фигурантка перестала выходить на связь, а деньги потратила по своему усмотрению.

Позже выяснилось, что это был не единственный эпизод мошенничества, в котором фигурирует подозреваемая. По аналогичным фактам в разных районах Ростовской области и Ростова-на-Дону возбуждено еще 11 уголовных дел, в том числе в Мясниковском и Константиновском районах.

Общий ущерб, причиненный гражданам, составил более 3 млн руб. На время следствия подозреваемая помещена под домашний арест.

Наталья Белоштейн