Белгородский губернатор сообщил об атаках более 120 БПЛА за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью 123 беспилотников, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадали шесть человек, обошлось без жертв.

Согласно ежедневной сводке, были атакованы Алексеевский, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский муниципальный округа, а также Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы. В поселке Борисовка пострадали четверо мужчин, в селе Беленькое была ранена женщина. В городе Грайворон пострадала 18-летняя девушка.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В регионе введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня. Вчера силы ПВО сбили над территорией области 12 БПЛА, сегодня ночью Минобороны РФ об атаках не сообщало.