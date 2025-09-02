ВОЗ: в мире более миллиарда человек с психическими расстройствами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые данные, согласно которым более 1 млрд человек в мире живут с нарушениями психического здоровья — тревожными расстройствами, депрессией и другими психическими дисфункциями.

По оценке ВОЗ, в 2021 году 400 млн человек старше 15 лет страдали нарушениями, связанными с употреблением алкоголя, а в 2022 году более 64 млн человек имели расстройства, вызванные употреблением наркотиков. В 2021 году почти 57 млн человек страдали деменцией, более 24 млн — эпилепсией.

Наиболее распространенными психическими заболеваниями ВОЗ называет тревожные и депрессивные расстройства, в 2021 году они составили более 2/3 всех психических нарушений. Чаще всего такими заболеваниями страдают люди в возрасте 20-29 лет. В докладе отмечается, что в период с 2011 по 2021 год число людей с психическими заболеваниями росло быстрее, чем численность населения мира.

ВОЗ также называет суицид «ведущей причиной смерти молодых людей» во всех странах независимо от социально-экономического положения. В 2021 году самоубийство унесло жизни 727 тыс. человек. В докладе ВОЗ говорится, что текущих усилий по сокращению смертности от суицида недостаточно — к 2030 году этот показатель сократится только на 12% при сохранении текущей динамики, а не на треть, как предполагает ООН.

По подсчетам организации, ущерб от распространенности психических расстройств составляет 12 млрд продуктивных рабочих дней ежегодно — это обходится мировой экономике примерно в $1 трлн в год. При этом качественное лечение получают лишь 9% людей, страдающих депрессией. Кроме того, 71% людей с психозом не получают медицинскую помощь вовсе.

Полина Мотызлевская