Конкурс на строительство турбазы в природном парке «Ергаки» начали заново

Агентство государственного заказа Красноярского края вновь опубликовало конкурс по поиску подрядчика для строительства информационного центра туристической базы на территории природного парка краевого значения «Ергаки», следует из данных, опубликованных на портале госзакупок. Предыдущую закупку приостановил ФАС по жалобе участника — ООО «Барс». Компания указала на необоснованное решение аукционной комиссии, отклонившей заявку и потребовала провести внеплановую проверку действий заказчика при проведении электронного аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в агентстве, антимонопольный орган признал жалобу необоснованной.

По изменившимся условиям новый срок подачи заявок заканчивается 10 сентября, итоги конкурса должны подвести 12 сентября. Стоимость контракта прежняя и составляет 279,5 млн руб.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит построить двухэтажный комплекс круглогодичного формата площадью более 1,2 тыс. кв. м, в котором разместятся детская игровая комната, кабинет участкового, медицинский кабинет, столовая, постирочная. Работы по контракту должны быть завершены до 30 ноября 2026 года. Источником финансирования является региональный бюджет.

Лолита Белова