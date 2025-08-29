ФАС приостановила выбор подрядчика для строительства турбазы в парке «Ергаки»

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Красноярскому краю приостановило торги по выбору подрядчика на строительство информационного центра туристической базы на территории природного парка краевого значения «Ергаки». Стоимость контракта составляет 279,5 млн руб. Причиной приостановки конкурса стала жалоба одного из участников. Аукционная комиссия признала представленную компанией ООО «Барс» (Красноярский край) документацию не соответствующей требованиям. Участник должен был представить сведения об имеющемся опыте исполнения аналогичного договора строительного подряда, в том числе акт приемки или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По мнению организации, заявка составлена и подана с учетом всех норм федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» и соответствует требованиям конкурсной документации. «В подтверждение соответствия установленным требованиям, участником представлен договор подряда, цена которого составляет 175 млн руб., а также акты выполненных работ, которые подтверждают исполнение обязательств по договору, и соответствуют требованиям», — указано в жалобе.

Компания просит ведомство признать решение аукционной комиссии об отклонении заявки необоснованным, провести внеплановую проверку действий заказчика при проведении электронного аукциона, а также обязать заказчика отменить итоговый протокол проведения процедуры.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит построить двухэтажный комплекс круглогодичного формата площадью более 1,2 тыс. кв. м, в котором разместятся детская игровая комната, кабинет участкового, медицинский кабинет, столовая, постирочная. Работы по контракту должны быть завершены до 30 ноября 2026 года. Источником финансирования является региональный бюджет.

Лолита Белова