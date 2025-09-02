Ведущие мировые медиа продолжают обсуждать саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Их внимание обращено больше не на документы, принятые лидерами организации, а на демонстрацию единства России, Индии и Китая перед лицом Запада.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите ШОС в Тяньцзине, 1 сентября

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Антизападники сплачиваются вокруг китайcкого лидера Си Цзиньпина

В мечтах больших европейских столиц Россия и Китай уже на пути раздора, возникшего из-за вассализации Москвы Пекином. Что же до Индии, великой демократии в этой группе, она не сможет отказаться от своего чувства баланса и сохранения нейтралитета и удалиться от мира «света» в пользу мира диктатур… Но саммит ШОС… доказал обратное.

Экономический саммит ШОС в Китае — шоу с целью привести Запад в замешательство

Наблюдатели вряд ли запомнят соглашения, которые были подписаны на саммите ШОС. А вот эффектная картинка застрянет в памяти надолго. Лидеры одних из самых населенных, влиятельных и настроенных антиамерикански стран мира сидели рядышком, ели, смеялись и кивали, соглашаясь с тем, что им всем стоит сотрудничать более тесно. Шоу, явно нацеленное на то, чтобы обескуражить тех, кто наблюдает за ним с Запада.

В центре всего этого, конечно, лидер КНР Си Цзиньпин. Сценография встречи лидеров говорит об очень многом: стол в форме подковы, в центре Си на некотором расстоянии от остальных. И никаких сомнений в том, кто был его почетным гостем,— это Владимир Путин.

Путин находит все большую поддержку на мировой арене

Когда три года назад Владимир Путин посещал ежегодный саммит главной евразийской политической и оборонной организации, президент России выглядел одиноким и напряженным… Теперь судьба господина Путина изменилась — и мир тоже.

Моди взялся за руки с Си и Путиным в знак послания Трампу

Президенты США на протяжении многих лет напористо обхаживали Индию как противовес Китаю. Трамп активно пытается вбить клин между Индией и Россией, одновременно стремясь отдалить Россию от Китая. Поэтому вид всех трех лидеров, держащихся за руки,— это как минимум символичный удар.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц