Размер региональной выплаты контрактникам в Алтайском крае достиг 2,5 млн рублей

Военнослужащим из Алтайского края повысили размер региональной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виктор Томенко.

По словам главы региона, теперь она составляет 2,5 млн руб. «Обстановка в зоне проведения специальной военной операции в настоящее время очень напряженная. Наша армия продолжает наступление по многим направлениям. Чтобы поддержать наши вооруженные силы, принято решение — с сегодняшнего дня установить сумму краевой единовременной выплаты…»,— объяснил господин Томенко.

Как писал «Ъ-Сибирь», в этом году размер выплаты в Алтайском крае уже менялся. В мае он был увеличен почти вдвое — с 800 тыс. до 1,5 руб.

Во второй половине 2025 года аналогичные решения приняли еще ряд сибирских регионов. Например, в Томской области размер выплаты был увеличен до 2 млн руб., в Красноярском крае — до 1,7 млн руб., в Республике Хакасия — до 650 тыс. руб.

Валерий Лавский