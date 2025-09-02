СД «Новабев групп» рекомендовал за I полугодие дивиденды в 20 рублей на акцию

На собрании совета директоров российской алкогольной компании «Новабев групп» участники порекомендовали выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 20 руб. на акцию, следует из данных на сайте раскрытия информации.

18 октября группа определит, кто сможет получить дивиденды. Собрание акционеров для рассмотрения рекомендации предложили провести заочно. Крайним сроком для подачи бюллетеней назначили 7 октября, реестр акционеров для участия в собрании закроется 15 сентября.

«Новабев групп» — крупнейшая российская алкогольная компания. Производственные активы составляют пять ликеро-водочных заводов. К основным брендам компании относятся: водка Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», Orthodox, Parka, бренди «Золотой Резерв» и «Бастион», джин Green Baboon, виски Fox & Dogs и ром Devil’s Island.

В марте совет директоров «Новабев групп» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 25 руб. на одну акцию. Общая сумма дивидендов алкогольной компании за прошлый год составила 2,44 млрд руб. без учета выплат по казначейским акциям.