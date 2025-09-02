Теорию в автошколах разрешат преподавать дистанционно

Минпросвещения утвердило новые программы обучения в автошколах, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года. Изменения направлены на повышение качества подготовки водителей и перераспределение учебной нагрузки. Документ заменит приказ №808, действовавший с 2022 года.

Согласно новому приказу, автошколы смогут дистанционно преподавать часть теории с использованием специализированного софта, фиксирующего посещаемость и успеваемость студентов, а также содержащего сервисы дистанционного взаимодействия преподавателя с учеником. Как пояснила «Ъ» президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, дистанционное обучение получило широкое распространение в период пандемии, однако отсутствие контроля над образовательным процессом привело к снижению качества и ухудшению результатов сдачи теоретического экзамена. При этом дистанционное обучение не является обязательным, и автошколы могут использовать традиционный очный формат.

Еще одним нововведением станет возможность обучения вождению в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. Это касается в первую очередь граждан, желающих управлять автобусами и грузовиками, которые смогут учиться непосредственно в автопарках и транспортных комбинатах.

