Съезд на КАД в районе порта Бронка перекрыли на полдня из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ на Кольцевой автодороге в Петербурге во вторник, 2 сентября, временно перекрыт для движения транспорта съезд № 3 транспортной развязки Бронка (направление от КАД на Краснофлотское шоссе в сторону города Сосновый Бор). Ограничения там действуют с 10:00 до 15:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

В дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга убедительно просят водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта по внешнему кольцу КАД в районе порта Бронка перекрыли до 4 ноября.

Андрей Цедрик