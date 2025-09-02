Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Съезд на КАД в районе порта Бронка перекрыли на полдня из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ на Кольцевой автодороге в Петербурге во вторник, 2 сентября, временно перекрыт для движения транспорта съезд № 3 транспортной развязки Бронка (направление от КАД на Краснофлотское шоссе в сторону города Сосновый Бор). Ограничения там действуют с 10:00 до 15:00.

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

В дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга убедительно просят водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта по внешнему кольцу КАД в районе порта Бронка перекрыли до 4 ноября.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все