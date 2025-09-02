Уголовное дело в отношении иноагента Юлии Таратуты направили в суд

В суд направлено уголовное дело в отношении ведущей телеканала «Дождь» (признан иноагентом в России и нежелательной организацией) Юлии Таратуты (признана иностранным агентом). Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Таратута (признана иностранным агентом)

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Юлия Таратута (признана иностранным агентом)

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Журналистка обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). В течение года ее дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). С января 2024 года по январь 2025-го, находясь за пределами России, журналистка снова не подала в уполномоченный орган обязательные для предоставления сведения.

Юлию Таратуту признали иноагентом в декабре 2022 года. С 2019 года она работает на телеканале «Дождь» (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией), до этого занимала должность главреда сайта Wonderzine. В августе суд заочно арестовал журналистку.