В Аше будут судить пенсионера за гибель ребенка в аварии

Следственный отдел по Аше управления СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, из-за которого погиб ребенок (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, утром 30 июня пенсионер за рулем Chevrolet Niva на улице Мира не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил переходящих дорогу 24-летнюю местную жительницу и ее четырехлетнего сына. После этого водитель скрылся с места преступления. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами в медицинское учреждение, где через несколько часов ребенок скончался. Вину пенсионер не признал, сейчас он находится в СИЗО.

Материалы уголовного дела направили в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска