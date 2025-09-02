Суд отказал дочери экс-владельца «Арианта» в переоценке квартиры в Чебаркуле

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Елены Кретовой, дочери экс-владельца «Арианта» Александра Аристова. Она пыталась оспорить решения нижестоящих инстанций, которые отказывались проводить переоценку недвижимости на территории санатория «Кисегач» в Чебаркуле. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заседание по рассмотрению жалобы состоялось 2 сентября. Решения, которые пыталась оспорить Елена Кретова, приняли Арбитражный суд Москвы в феврале 2025-го и девятый арбитражный апелляционный суд в мае того же года. Первая инстанция тогда отказалась удовлетворять заявление Елены Кретовой к судебному приставу-исполнителю Алле Кирилловой и ФССП России. Истец просила признать незаконным постановление, согласно которому квартира в Чебаркуле площадью 65,1 кв. м, была оценена в 13,2 млн руб. Елена Кретова полагала, что рыночная стоимость недвижимости составляет более 14,6 млн руб. Однако Арбитражный суд Москвы не согласился с ее доводами, а апелляционная инстанция утвердила его решение.

Квартира на территории санатория «Кисегач» в Чебаркуле была выставлена на торги в рамках исполнительного производства по взысканию 46 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников национализированного «Арианта».

Ряд компаний холдинга перешли во владение государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет этой суммы изъяты 100% долей компаний, которые входили в связанный с ЧЭМК холдинг «Ариант» — ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край), ООО «Агрофирма “Ариант”» (Челябинская область) и ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”» (Челябинск).